شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين الحكومة و«هيونداى» فى صناعة الحواسب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا بين «الهيئة القومية للإنتاج الحربى» و«شركة هيونداى تكنولوجى» الأمريكية بالشرق الأوسط بهدف التعاون في مجالات صناعة الحواسب ومتعلقاتها وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

Advertisements

وجاء توقيع المذكرة تأكيداً على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى في التعاون مع الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربى، وتهدف المذكرة إلى التعاون بين «الهيئة القومية للإنتاج الحربى» و«شركة هيونداى تكنولوجى»، في مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا لصناعات الحواسب ومشتملاتها من «أجهزة الكمبيوتر، التابلت، الطابعات، شاشات العرض الرقمية، اللوحة الرئيسية في الحاسب، كروت الفيديو، IOT، الخوادم، لوحات المفاتيح، الماوس، أجهزة الحواسب المكتبية، أجهزة الحواسب المحمولة، وحدات الذاكرة الوميضة، الأقراص الصلبة» وغيرها من المنتجات الإلكترونية إلى شركات ووحدات الإنتاج الحربى، على أن يتم تدريب المهندسين والعمال التابعين للإنتاج الحربى بشركة «هيونداى تكنولوجى» لمساعدتهم في اكتساب خبرة تصنيع المنتجات محل العقد.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى يأتى من منطلق إيمان وزارة التعليم بأهمية دخول مصنّعين محليين في مجال تصنيع الحواسب ومشتملاتها من أجل زيادة نسبة التصنيع المحلى والقيمة المضافة للصناعات الإلكترونية. وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل جاد على النهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لطلاب الجامعات على مستوى الجمهورية، معلنا وجود تنسيق مستمر بين كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك ومتابعة خطط العمل التي تم وضعها لتذليل أي عقبات قد تعرقل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظومة التعليم.

وأوضح عماد البقاعى، رئيس مجلس إدارة شركة «هيونداى تكنولوجى»، أن شركته متخصصة في مجال تصنيع أجهزة الحواسب الإلكترونية بمشتملاتها، وتسعى للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظراً لما يتوفر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية.