الزراعة: رفض طلبات استيراد الدواجن اعتبارًا من نوفمبر الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لن يوافق على أي طلبات لاستيراد الدواجن من الخارج، بداية من مطلع نوفمبر الجاري.
كانت اللجنة المكونة من وزارات الزراعة والتموين والداخلية، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن وجهاز الخدمة الوطنية والجهات الرقابية، والمُسماه بـ"222"، قررت سبتمبر الماضي، اتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية الإنتاج المحلي من الدواجن، بحظر استيراد الدواجن وأجزائها من الخارج، وتلبية احتياجات الجهات المستوردة من الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة.
وأضافت "محرز" لمصراوي، اليوم الجمعة، أنَّ القرار يأتي ضمن سلسلة من القرارات الداعمة لصغار المربين.
ولفتت إلى أن الوزارة قررت فتح باب تصدير الدواجن لكافة الدول، إذ أن مصر لديها شبه اكتفاء ذاتي من الإنتاج في المزارع.
وأشارت نائب وزير الزراعة إلى أن هذا القرار ليس عاماً ونهائياً، إنما يتم تطبيقه وفقًا للحاجة، ويهدف للحفاظ على السوق المحلي وتحسين أوضاع الصناعة.
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