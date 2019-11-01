غادة والي تناقش ملف التنمية البشرية مع نائب رئيس البنك الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

عقدت نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية أنيت ديكسون، اجتماعا مع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمناقشة ملف التنميه البشرية وأوليات مصر في هذا الملف.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن الوزيرة استعرضت جهود مصر في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والاتجاه إلى توفير فرص عمل والاستثمار في رأس المال البشري، كما استعرضت برنامج فرصة للتشغيل الذي تنفذه الوزارة وأيضا آليات تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات.

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وأكدت نائب رئيس البنك الدولي، اهتمامها بدعم مصر في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تستثمر في البشر من خلال مشروطية الصحة والتعليم، مشددة على أهمية التركيز على مرحلة الطفولة المبكره من حيث التغذية والالتحاق بالحضانات الذي من شأنه دفع النمو الذهني والابتكار لدي الأطفال.

وأشارت إلى تجارب استراليا ونيوزيلندا في التغذية المدرسية والرعايه المنزلية والتوعية للأسر ، كما أبدت اهتمامها بعمل وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الرعاية للكبار ولذوي الاعاقة وللأطفال في خطر باعتبارهم فئات مهمشه.

وأشادت ديكسون بتبني مصر ضمن أوائل الدول لمشروع تنمية رأس المال البشري الذي أطلقه البنك الدولي.