برلماني: الرئيس السيسي وضع وسائل الإعلام أمام مسئولياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب "مستقبل وطن"، بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة بث روح الوعي لدى الشعب المصري في مواجهة الشائعات، مشيرًا إلى قدرة وذكاء المصريين على استيعاب كل حرف جاء في كلمات الرئيس.

وقال الرئيس السيسي، أمس الخميس، على هامش افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين، في منطقة أبو رواش: "أوعى حد يأثر عليكم ويتشكك.. دي حالة بقالها 80 سنة من عدم اليقين ومحاولة التفرقة بين الناس وبعضها.. دي حالة هتفضل موجودة ويجب أن نتعامل معها ولا نتأثر ولا نتشكك في أنفسنا".

وأضاف أبو جاد في بيان له، اليوم الجمعة، أن أكبر دليل على وعي الشعب المصري، تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته: "أن الشعب المصري واع ومنتبه لكل ذلك، ونحن نؤكد في كل مناسبة لنا ولأنفسنا، والإعلام له دور كبير.. دي حرب إعلامية وشائعات ومواقع تواصل اجتماعي ضد حالة الوعي التي تتشكل يوم بعد يوم وبإيجابية لدى المصريين.. نزود ونكثف ونتكلم كثير بحقائق، ولا نترك فرصة أو فراغ لأحد أن يتدخل.. هذه هي الحكاية التي نعاني منها".

وطالب عضو مجلس النواب، جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والمواقع الإخبارية، القيام بمسئولياتها التاريخية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التي تواجه مصر داخليًا وخارجيًا وكشف جميع الحقائق أمام المصريين بكل وضوح وشفافية، خاصة بعد أن حمّل الرئيس السيسي، وسائل الإعلام هذه المسئولية.