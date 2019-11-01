تفحم 4 أشخاص و3 مصابين في حريق سيارة بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تفحم 4 أشخاص وأصيب 3 آخرين، اليوم الجمعة؛ إثر اندلاع حريق في سيارة بطريق القاهرة السويس الصحراوي بمنطقة الشروق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بانقلاب سيارة واشتعال النيران بها في الطريق المُشار إليه ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين.

تبين انقلاب سيارة سوزوكي واشتعال النيران بها، وتفحم 4 أشخاص، وتم إنقاذ 3 آخرين، نقلوا إلى أقرب مستشفى للعلاج.

دفع مدير الحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء، وأمكن السيطرة على الحريق وإخماده، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.