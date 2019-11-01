أخبار مصر | عاجل.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة بعد قليل لمدة 8 ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة بعد قليل لمدة 8 ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن إيقاف محطة رفع صرف صحى أرض اللواء بحى بولاق الدكرور لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد الطلمبات ولوحات التشغيل مما يضطرها لـ "قطع مياه الشرب" لمدة 8 ساعات.

ومن المقرر أن يبدأ القطع فى الساعة الـ 11 من مساء اليوم الجمعة الموافق 1/11/2019 وحتى الساعة الـ 7 صباح السبت الموافق 2/11/2019، وذلك لإيقاف تدفقات شبكات انحدار الصرف الصحى الخاصة بالمحطة.

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وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى "شارع الهرم بدءاً من ميدان نصر الدين وحتى المساحة – شارع الهرم وحتى تقسيم عمرو بن العاص الأول والثانى والثالث – ترعة عبدالعال " 1-2 " – كفرطهرمس ".

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات المياه النقية والصالحة للشرب لسد احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ (125).