أخبار مصر | العناني للصحف العالمية: بيع الآثار "جريمة".. ولا تقفوا صامتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني للصحف العالمية: بيع الآثار "جريمة".. ولا تقفوا صامتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطب الدكتور خالد العناني وزير الآثار وكالات الأنباء والصحافة العالمية في لندن مطالبًا إياهم بعدم الوقوف صامتين أمام ما يتم رصده من أعمال غير أخلاقية في سرقة الآثار أو بيعها دون سندات ملكية وحماية الأجيال القادمة من الاستمتاع بها وبالتراث الثقافي الإنساني والأثري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده الدكتور وزير الآثار منذ قليل بالعاصمة البريطانية لندن، والذي حضره 400 إعلامي وصحفي ومصور من مختلف وسائل الإعلام والصحف والمجلات البريطانية والعربية والعالمية، وذلك قبل الافتتاح الرسمي لمعرض الملك توت عنخ آمون بساعات قليلة في محطته الثالثة بلندن تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي"، وحضر مراسم الافتتاح السفير طارق عادل سفير مصر في لندن، وعالم الآثار الدكتور زاهي حواس.

وقد احتفي الشعب الإنجليزي و العاصمة البريطانية بوصول مقتنيات الملك توت عنخ آمون، في المعرض الذي يأتي ضيفًا علي لندن محطته الثالثة، كما تحلت الشوارع و الميادين الرئيسية و محطات المترو و القطار في لندن بصور لوجه الملك الشاب و بعض مقتنياته كما تزينت حوائط المحال التجارية و المباني وكبائن الهواتف بلافتات عن الملك الشاب ومعرضه الذي حل ضيفا علي لندن بعد فترة غياب دامت حوالي 12 عاما حيث أن آخر معرض لمقتنيات الملك الشاب جاءت الي لندن في عام 2007 و في عام 1972 محققا 1.7 مليون زائر.