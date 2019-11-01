أخبار مصر | قبل افتتاحه.. وزير الآثار يتفقد معرض توت عنخ آمون بلندن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل افتتاحه.. وزير الآثار يتفقد معرض توت عنخ آمون بلندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار قاعات العرض المخصصة لمعرض الملك توت عنخ آمون المؤقت في بريطانيا، حيث استغرقت جولته ما يقرب من ساعة، تفقد خلالها جميع القطع الأثرية التي يضمها المعرض.

ويتزامن المعرض مع الاحتفالات باقتراب الذكرى المئوية لأهم اكتشاف فى القرن العشرين المتمثل فى مقبرة الملك توت عنخ أمون الذى تم عام 1922 على يد عالم الآثار البريطانى هوارد كارتر بالبر الغربي بمدينة الأقصر.

ويضم المعرض 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الاوشابتي المذهب والصناديق

وجاءت هذه الجولة قبل افتتاح معرض "توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبي مساء اليوم في محطته الثالثة بعد لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في بريطانيا.

وقد احتفي الشعب الإنجليزي والعاصمة البريطانية بوصول مقتنيات الملك توت عنخ آمون، في المعرض الذي يأتي ضيفًا علي لندن محطته الثالثة، كما تحلت الشوارع والميادين الرئيسية ومحطات المترو والقطار في لندن بصور لوجه الملك الشاب وبعض مقتنياته كما تزينت حوائط المحال التجارية والمباني وكبائن الهواتف بلافتات عن الملك الشاب ومعرضه الذي حل ضيفا علي لندن بعد فترة غياب دامت حوالي 12 عاما حيث أن آخر معرض لمقتنيات الملك الشاب جاءت إلي لندن في عام 2007 وفي عام 1972 محققا 1.7 مليون زائر.