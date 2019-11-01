شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية تحصد 3 مراكز بالدورة الأولى من جائزة مصر للتميز الحكومى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصدت محافظة المنوفية 3 مراكز بالدورة الأولى من جائزة مصر للتميز الحكومى بفئتها المتعددة سواء فيما يتعلق بالتميز الفردي أو المؤسسي، حيث حصل الدكتور أيمن عبدالمنعم مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية سابقاً والدقهلية حالياً، على المركز الثالث بجائزة القيادة المتميزة فئة «رئيس قطاع» عن عمله بالمنوفية.

وتقدم لهذه الجائزة 26 قياديا، وحصل فادى محمد إبراهيم زايد على المركز الثانى بجائزة القيادة المتميزة فئة «مدير إدارة» وتقدم لهذه الجائزة 206 قياديين.

Advertisements

كما فاز مركز شبين الكوم بالمركز الثالث بجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة «المراكز» وتقدم لهذه الجائزة عدد 140 مركز وتسلم الجائزة اللواء عصام عبدالعال رئيس مركز شبين الكوم.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومى والذى نظمته وزارة التخطيط المتابعة والإصلاح الإدارى تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط المتابعة والإصلاح الإدارى ووفد حكومة الإمارات العربية المتحدة برئاسة السيد محمد القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات الشقيقة وبمشاركة اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية وعدد من المحافظين والوزراء وقيادات الدولة.

هذا وقد أعرب اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية عن سعادته بحصول المنوفية على 3 مراكز بجائزة مصر للتميز الحكومى، وأكد على أن ذلك دليل واضح على الجهد والعمل المخلص لأبناء المحافظة، كما أكد على أن المنوفية تتميز عن غيرها من باقى محافظات الجمهورية كونها محافظة الزعماء والعلماء.

جدير بالذكر أنه قد أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى «جائزة مصر للتميز الحكومى» لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية وتشجيع جو التنافس الإيجابى الفعال والبناء وترسيخ مبادىء وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة في ضوء خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتى تقتضى بتكوين جهاز إدارى كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين.