شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل بروتوكول التعاون لمحو أمية المرأة السيناوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقرر تفعيل بروتوكول التعاون بين فرع تعليم الكبار والمجلس القومى للمرأة في محافظة شمال سيناء بهدف محو أمية المرأة السيناوية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم مؤخرا بين إحسان داود غالى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء وأكرم عبدالعظيم مدير عام فرع تعليم الكبار، والاتفاق على سبل التعاون المشترك بين فرعى المجلس القومى للمرأة وتعليم الكبار للقضاء على أمية المرأة السيناوية ضمن باقى فئات المجتمع السيناوى، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون المشترك السابق توقيعه بين الفرعين.

من جانبها، أكدت إحسان داوود غالى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، بدء تفعيل البروتوكول بهدف النهوض بالمرأة السيناوية بصفة خاصة، والعمل على جعل سيناء خالية من الأمية بصفة عامة.