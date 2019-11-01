شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. «ع الفرازة» ينظم تدريبًا مجانيًا للسيدات على العمل من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم مؤسسة إنسان للتنمية المستدامة بالتعاون مع فريق عـ«الفرازة» تدريبا مجانيا للسيدات على تجهيز الخضر والفاكهة والمعجنات، وكذلك طريقة التسجيل والدخول على أبلكيشن عالفرازة، لمساعدة المرأة على العمل من المنزل، وفق برنامج المؤسسة للتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك غدا السبت بمقر المؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر. وقالت دينا الجندي، سفيرة المرأة بمشروع عالفرازة، إن التدريب الذي يتم بمعرفة فريق المشروع يعد ضمن المبادرات الهادفة لخدمة المرأة المصرية دون مقابل، تلبية لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية المستدامة لخدمة المرأة.

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