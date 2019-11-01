شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة» للسفراء الأجانب: حريصون على حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، أمس الأول، مع سفراء الدول الغربية، فى ختام سلسلة من اللقاءات مع السفراء المعتمدين لدى مصر، حيث قدم خلال هذه الاجتماعات عرضًا حول استعدادات القاهرة للاستعراض الدورى الشامل فى مجلس حقوق الإنسان، بجنيف، والذى سيقدم خلاله وفد برئاسة المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، تقرير مصر الوطنى حول إنجازها فى ملف حقوق الإنسان بالسنوات الـ4 الأخيرة.

واستعرض «جمال الدين» مع السفراء الأجانب أهم محاور التقرير، مشيرًا إلى أنه تم عقد جلسات تشاورية مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية للاستماع لآرائهم وتوصياتهم المقدمة كتقارير ظل لآلية الاستعراض الدورى.

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وشدد جمال الدين، خلال اللقاء، على وجود إرادة سياسية للدولة المصرية للارتقاء بحقوق الإنسان، بما يحقق تطلعات مواطنيها، وتنفيذًا للدستور ولالتزامات مصر والاتفاقيات الدولية التى صدّقت عليها، كترجمة لقناعة ذاتية وطنية راسخة بأهمية حقوق الإنسان.

وشدد «جمال الدين» أيضًا على أن مصر مهتمة بتفعيل كل الحقوق وأنجزت الكثير خلال السنوات الـ4، رغم التحديات التى تواجه البلاد، خاصة مكافحة التطرف والإرهاب والسياق الإقليمى المضطرب.

ونبه مساعد وزير الخارجية إلى أن الارتقاء بحقوق الإنسان فى مصر عملية متواصلة وتراكمية، مثل غيرها من الدول، منبهًا إلى أن مصر تثمّن ما ستشهده جلسة مناقشة تقريرها الوطنى من تفاعل بنّاء مع ممثلى بلاد هؤلاء السفراء، إذ إنها منفتحة على الحوار والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

من جهة أخرى، أحاط جمال الدين السفراء الأجانب بأن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة سامح شكرى، وزير الخارجية، ستبدأ عملها قريبًا بتنظيم ورش العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية، لدراسة تجارب الدول لمساعدة القاهرة على إنجاز أهدافها الوطنية بالمجال الحقوقى.