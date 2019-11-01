مصر تحصل على عضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية "اليوبوف" في اجتماعه اليوم بجنيف وبالإجماع على انضمام مصر إلى عضوية الاتحاد.

وأضاف أن الاتفاقية الدولية التي يتبناها الاتحاد تهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية للأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية والمواصفات الجيدة وأن انضمام مصر لهذه الاتفاقية له فوائد كثيرة منها حق مصر في استيراد جميع الأصناف الجديدة من الدول الأعضاء، وأيضا تمنح مصر فرصة كبيرة للاستثمار في مجال إنتاج التقاوي واستغلال جميع إمكانياتها في بناء صناعة كبيرة لإنتاج التقاوي تقلل من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

كما تسمح بتصدير الأصناف الجديدة للخارج وبالتالي تصبح مصر سوقا لإنتاج وتصدير التقاوي مع حفظ حقوق ملكتها الفكرية.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية بدأت عام 1961 لحماية الأصناف النباتية من الاستغلال وتضم العديد من الدول.