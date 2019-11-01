بعد تزايد الشكاوى.. 4 قرارات عاجلة من "الكهرباء" لمواجهة أخطاء الفواتير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات الوزارة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء شركات التوزيع الـ9 ورئيس مجلس إدارة شركة شعاع لقراءة العدادات، لبحث شكاوى المواطنين المتكررة، مؤخرًا من أخطاء فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية.

وبدأت وزارة الكهرباء في اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة تلك الشكاوى والعمل للقضاء عليها نهائيًا.

ويستعرض "الخليج 365" ما تم اتخاذه من إجراءات خاصة بهذا الشأن:

1- عقد دورات تدريبية للعاملين في إدارات الكشف والتحصيل لرفع مهارتهم، وتأهيلهم على العمل مع الجمهور.

2- بدء التجربة في 3 شركات توزيع كهرباء هي القناة والإسكندرية وجنوب القاهرة.

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3- تعميم الدورات على باقي شركات التوزيع بدء من الشهر الحالي.

4- الدورات تتضمن تدريب العاملين بالكشف والتحصيل على كيفية التعامل مع الجمهور وتلبية احتياجتهم.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على متابعة مشكلات المواطنين وشكواهم المتعلقة بفواتير الكهرباء والمياه والغاز، موضحًا أنه راجع الخطط مع مسؤولي الشركات والوزراء المعنيين، ووجد أن المشكلة الحقيقية في التحصيل والمحصلين، فيحدث تأخير في بعض القراءات لتزيد الفواتير بشكل غير مخطط، وهو ما تمت مراجعته مع رؤساء الشركات.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي الأربعاء المالضي، في مقر مجلس الوزراء، أنه خلال 4 سنوات من اليوم، ستكون كل عدادات الكهرباء في مصر مسبقة الدفع أو ذكية لننهى العامل البشري تماماً من عملية القراءة، ليتجه المواطن لـ"يضبط بنفسه استهلاكه؛ لأنه عارف هو قد إيه؟!".

وأوضح أن الأمر سيستغرق وقتًا أكثر في قطاعات المياه والغاز لكن سيتم استبدالها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يتم التعامل مع شكاوى المواطنين بشأن الفواتير.