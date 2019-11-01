مصر | من بينها حل الأعلى للصحافة.. تعرف على قضايا مجلس الدولة غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من بينها حل الأعلى للصحافة.. تعرف على قضايا مجلس الدولة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أولا: دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة



ينظر مجلس الدولة غدا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، الدعوى القضائية المقامة من طارق محمود، المحامى، والتى تطالب بحل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته لاغية منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب لجلسة ٤ مايو المقبل. ينظر مجلس الدولة غدا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، الدعوى القضائية المقامة من طارق محمود، المحامى، والتى تطالب بحل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته لاغية منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب لجلسة ٤ مايو المقبل. قالت الدعوى التى حملت رقم 25757 لسنة 70 إن المجلس بعد استنفاذ شروط بقائه أصبح منحلا قانونا وجميع القرارات الصادرة منه باطلة، وعلى الأخص القرار الصادر منه بقيام رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحريرها بتسيير أعمال مؤسساتهم، وهو ما يتنافى قانونًا مع الضوابط التى وضعها القانون الصادر بتشكيل ذلك المجلس، والذى أصدره الرئيس السابق، عدلى منصور. أوضحت أن ولاية المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف انتهت قانونا بإقرار الدستور، وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذى وضع شروطًا محددة لبناء هذا المجلس.



ثانيا: إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان



أقام المحامي سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف؛ وذلك لهروبة خارج البلاد وإنقطاعة عن حضور جلسات المجلس. أقام المحامي سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف؛ وذلك لهروبة خارج البلاد وإنقطاعة عن حضور جلسات المجلس. أختصمت الدعوى، التي حملت رقم 50334 لسنة 73 كل من رئيس مجلس النواب بصفتة، وخالد يوسف عضو مجلس النواب. واستند "صبري"، في دعواه إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب والتي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التاخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج في أثناء انعقادها يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجية الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم". وتابع "صبري"، أن المطعون ضده هرب خارج البلاد ولم يحضر عدد الجلسات لأكثر من العدد المسموح به مما يوجب إحالته للجنة القيم. Advertisements وكان المحامي سمير صبري، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري؛ لإلزام رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال بدعوة لجنة القيم بالمجلس من أجل إسقاط عضوية خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة.

يشهد مجلس الدولة غدا السبت، نظر العديد من القضايا الهامه التي استحواذت علي متابعة الشارع المصري ومن بينها.



ثالثا: دعوى إلغاء قرار إنشاء مجتمع عمراني علي جزيرة الوراق