مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. القبض على 25 تاجر مخدرات بالجيزة والداخلية تكافئ 612 شرطيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. القبض على 25 تاجر مخدرات بالجيزة والداخلية تكافئ 612 شرطيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

قتلته عند اغتصابها.. خبير قانوني يوضح سبب المؤبد لـ"سيدة الشرقية"



أثارت محاكمة سيدة بالمؤبد لقيامها بقتل مزارع بعد اغتصابها تحت التهديد حالة من الجدل على صفحات السوشيال ميديا مساء أمس الخميس.

Advertisements



تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على عاطلين بحوزتهما أقراص مخدرة بمنطقة الوراق، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمكافأة 612 من رجال الشرطة 284 ضابطا، 304 فردا، 23 مجندين، موظف مدني.



وجاء ذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن وإستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن. وجاء ذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن وإستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن. ضبط موظف تقاضى رشوة 5000 آلاف جنيه من مواطن لتسهيل رخصة هدم عقار



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين- مقيم بالجيزة، بقيام (موظف بإدارة التنظيم بأحد الأحياء بمحافظة الجيزة- مقيم بالجيزة، بطلب مبلغ مالى قدره 5000 خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من المُبلغ، وزعمه أن ذلك المبلغ بناءً على طلب مهندسة التنظيم بالحى، نظير تسهيل إجراءات إستصدار رخصة هدم عقار ملك المُبلغ إستغلالًا لموقعه الوظيفى.