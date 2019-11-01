مصر | حبس عاطلين لحيازتهما سلاحين بدون ترخيص في الجيزة

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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس عاطلين لحيازتهما سلاحين بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبمواجهه المتهمين، اعترفوا بحيازتهم لسلاحين بدون ترخيص بقصد الدفاع، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها وكتابة تقرير واف، وطلبت التحريات حول الواقعة.

كانت ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطلين لاتهامهما بحيازة سلاحين خرطوش بدون ترخيص، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث الجيزة تفيد حيازة عاطلين لأسلحة نارية بدون ترخيص، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما فردين خرطوش، وطلقتين، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاحين بقصد الدفاع، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.