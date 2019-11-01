مصر | انتداب الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة رضيع بترعة كرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتداب الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة رضيع بترعة كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة رضيع ملقى داخل ترعة المنصورية بمنطقة كرادسة، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل طافية بترعة، بنطاق المركز.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وكشف غموض الحادث، وذكر شهود عيان، أن عدد من الأشخاص شاهدوا جثة الطفل، وتبين أنه رضيع، يرتدى كامل ملابسه وملفوفا بملابس سيدة.