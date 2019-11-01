مصر | "الداخلية" تفتتح 6 مواقع جديدة للأحوال المدنية لخدمة المواطنين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تفتتح 6 مواقع جديدة للأحوال المدنية لخدمة المواطنين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت وزارة الداخلية، 6 مواقع سجلات مدنية عقب الانتهاء من إجراءات تطويرها وتجهيزها بالأجهزة اللازمة؛ لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية.

وذلك فى إطار توجيهات محمود توفيق وزير الداخلية؛ لتطوير الأداء الأمنى والخدمات الجماهيرية التى تقدمها الوزارة للمواطن، وتنفيذ خطة تطوير الأداء بقطاع مصلحة الأحوال المدنية وتجهيزها بالأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر.

وجاءت السجلات على النحو التالي:

سجل مدنى قرية دميرة– مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

سجل مدنى قرية العلاقمة– مركز ههيا بمحافظة الشرقية.

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سجل مدنى أصفون- مركز إسنا بمحافظة الأقصر.

سجل مدنى الطود- مركز الطود بمحافظة الأقصر.

سجل مدنى سلوى بحرى– مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

سجل مدنى بنجا– مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

يُشار إلى أنه تم افتتاح عدد 8 مواقع سجلات مدنية ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من مواقع السجلات المدنية لتقديم الخدمة للمواطنين 14 موقع بنطاق 10 محافظات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية وتيسير إجراءات الحصول عليها، وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين لما له بالغ الأثر فى سرعة إنهاء مصالحهم.