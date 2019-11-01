أخبار مصر | الارصاد غدا السبت.. طقس حار مصحوب بسقوط أمطار على هذه المناطق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الارصاد غدا السبت.. طقس حار مصحوب بسقوط أمطار على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدا السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

توقعات الارصاد لطقس السبت

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة في طقس غدا، وبالنسبة للأمطار، فإن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 29

شبين الكوم 19 29

طنطا 18 28

دمنهور 17 27

الإسكندرية 17 27

بلطيم 18 27

مطروح 16 28

السلوم 17 28

سيوة 14 28

بورسعيد 21 26

دمياط 20 26

الزقازيق 17 28

الاسماعيلية 16 29

السويس 17 28

العريش 18 25

رفح 16 25

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رأس سدر 18 28

نخل 13 25

نويبع 21 29

طابا 15 25

كاترين 07 23

الطور 18 28

شرم الشيخ 22 30

الغردقة 21 30

مرسى علم 22 28

الفيوم 19 29

بنى سويف 18 29

المنيا 15 30

أسيوط 16 31

سوهاج 17 31

قنا 17 32

الأقصر 18 32

أسوان 18 32

أبوسمبل 17 31

الوادى الجديد 17 32

شلاتين 23 31

ابو رماد 22 30

حلايب 24 29

رأس حدربة 23 28