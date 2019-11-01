أخبار مصر | الأوقاف: تجديد عضوية عبد الصبور فاضل بالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: تجديد عضوية عبد الصبور فاضل بالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تجديد عضوية الأستاذ الدكتور عبد الصبور فاضل عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر "سابقا" بالمجلس الأعلي للشئون الاسلامية للعام 2019-2020م.

وتضم لجنة التثقيف العام في عضويتها 14 شخصية من كبار العلماء والمفكرين والسياسيين وشيوخ القضاء، وتبدأ الجلسة الافتتاحية للجان المجلس ظهر يوم الأحد القادم يعقبها في تمام الساعة الواحدة ظهرا الانعقاد الأول للجنة خلال العام الحالي بعد تشكيلها الجديد.

يذكر أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يتبع وزارة الأوقاف ومن اختصاصاته التعريف بالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا بين شعوب العالم بإظهار حقائقه وتنمية الوعي الديني من خلال نشر الثقافة الإسلامية في الداخل والخارج وإحياء التراث الفكري للإسلام وبعث الحضارة العربية الإسلامية وتوثيق الروابط وتحقيق التعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والقيادات الإسلامية في العالم.