أخبار مصر | وزير التعليم العالى يرأس اجتماع لجان القطاع للعلوم الإنسانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالى يرأس اجتماع لجان القطاع للعلوم الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أمس الخميس، اجتماع القطاع للعلوم الإنسانية، بحضور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء وأمناء لجان القطاع، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تطوير اللوائح العلمية والبرامج الدراسية وإضافة برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة بما يتواكب مع احتياجات وأولويات خطة التنمية المستدامة بالدولة، بما يساهم فى إعداد الخريجين وتأهليهم، مشيرًا إلى الدور المحوري للجان القطاع للعلوم الإنسانية فى تحقيق هذه الأهداف وخاصة ما يتعلق بتطوير اللوائح والبرامج العلمية.

وطالب خالد عبد الغفار بتطوير المناهج في مرحلة الدراسات العليا لمواكبة التطورات العالمية فى هذا المجال.

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وأشار عبد الغفار إلى أن الهدف من هذه الاجتماعات هو الرد على كافة الاستفسارات بشكل واضح، ووضع آلية بشكل منهجي وإلكتروني والمشاركة والتواصل بين رؤساء وأمناء لجان القطاع؛ لاتخاذ القرار المناسب.

وتناول الاجتماع، تقييم أداء لجان القطاع بالعلوم الإنسانية خلال العام الأكاديمي الماضي، للتعرف على حجم التطوير على مستوى اللوائح الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وكذلك مراجعة الموارد المالية والبشرية عند تجديد المعادلات بالكليات والمعاهد المختلفة، ودرجة التجاوب مع التطورات العالمية فى المناهج والمقررات الدراسية بالجامعات.

وخلال الاجتماع، استمع عبد الغفار لأهم التطورات التى شهدتها لجان قطاع العلوم الإنسانية وخاصة في مجال إعداد اللوائح الاسترشادية لتطوير البرامج الدراسية بكل قطاع ومقترحاتهم، واستفساراتهم، ومنها: لجنة قطاع الدراسات الإعلامية، ولجنة قطاع الآداب، ولجنة قطاع الدراسات التجارية، ولجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، ولجنة قطاع الآثار، ولجنة قطاع الدراسات القانونية، ولجنة قطاع الدراسات التربوية، ولجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي، ولجنة قطاع كليات رياض الأطفال، ولجنة قطاع التربية الرياضية، ولجنة قطاع الخدمة الاجتماعية، وأشاد الوزير بالجهود التى بذلتها لجان القطاع المختلفة، ووعد بوضع كافة المقترحات بعين الاعتبار تحقيقا للصالح العام.