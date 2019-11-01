أخبار مصر | للمصريين في السعودية.. قرارات مهمة من وزارة العدل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمصريين في السعودية.. قرارات مهمة من وزارة العدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلي أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة، أعلن أن المملكة تقوم بإجراءات الحد من "إيقاف الخدمات" للحد من أضراره السلبية، يأتي في إطار تقليص كثير من المماطلة في الدعاوي، وأيضا أخذ إجراءات ميسرة لحصول أطراف الدعوي علي صكوك الأحكام.

وكانت المملكة العربية السعودي أعلنت أنها سوف تقوم بإجراءات للحد من "إيقاف الخدمات"، وإبقائه في حدوده الدنيا بما يحد من أضراره السلبية من دون أن يعني ذلك التفريط في رد الحقوق إلي أصحابها بقوة القانون، وذلك بإلغاء بعض المواد في لائحة نظام المرافعات الشرعية، وأبرز تلك التعديلات إلغاء المادة (517) و(457) والتي تقضي إيقاف الخدمات إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه.

وأضاف أن أبرز الإضافات علي اللائحة المادة (365) التي تنص علي أنه لأي من أطراف الدعوي الحصول علي صور من الأوراق ومستنداتها ما لم تري الدائرة خلاف ذلك والمادة (675) والتي تنص علي أن من أبلغ بميعاد الجلسة ولم يحضر فليسقط حقه في الدفع.

وتابع: أن وزارة العدل السعودية تقوم باستمرار نحو تجويد وتطوير الأنظمة واللوائح العدلية، وتبسيط الإجراءات والتيسير علي المستفيدين والمتقاضين وتقديم الخدمات القضائية بالجودة والمعايير المطلوبة للوصول إلي التميز المؤسسي.