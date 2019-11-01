أخبار مصر | القوى العاملة: صرف 430 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 254 ألف عامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: صرف 430 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 254 ألف عامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المبالغ التى تم صرفها من صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 430.2 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون فى 1281 منشأة.

وكشف الوزير أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية سبتمبر 2019.

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