شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصل بالإجماع على عضوية مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن موافقة مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية «اليوبوف» في اجتماعه اليوم بجنيف وبالاجماع على انضمام مصر إلى عضوية الاتحاد.
وأضاف أبوستيت أن الاتفاقية الدولية«اليوبوف» تهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية للاصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية والمواصفات الجيدة وان انضمام لهذه الاتفاقية له فوائد كثيرة منها حق مصر في استيراد جميع الأصناف الجديدة من الدول الأعضاء وأيضا تمنح مصر فرصة كبيرة للاستثمار في مجال انتاج التقاوي واستغلال جميع إمكانياتها في بناء صناعة كبيرة لإنتاج التقاوي تقلل من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
كما تسمح بتصدير الاصناف الجديدة للخارج وبالتالي تصبح مصر سوقا لانتاج وتصدير التقاوي مع حفظ حقوق ملكيتها الفكرية.
والجدير بالذكر ان هذه الاتفاقية تم إنشائها عام ١٩٦١ لحماية الأصناف النباتية من الاستغلال وتضم العديد من الدول.
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