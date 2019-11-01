شكرا لقرائتكم خبر عن والد طفل بالدقهلية: «ابني لا يستطيع استخدام يده اليمنى».. ومدير المستشفى يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ثروت فتحى المتولى، عامل بمخزن خردة، ومقيم حارة العوامر ببنى عبيد بالدقهلية، إن ابنه أصيب بعاهة مستديمة وفقد حركة أصابع يده اليمنى بعد خياطة جرح في مستشفى بنى عبيد. فيما رد الدكتور نعيم عسكر، مدير المستشفى، قائلا إن «الطفل أصيب بقطع جزئي في العصب وهذا لا يظهر وقتيا، ومن خيط له الجرح طبيب مقيم عظام، والآن هو يحتاج إلى العلاج الطبيعي».

وذكر «فتحى»: «ابني محمد، 6 سنوات، وقع على زجاجة وأصيب بجرح في اليد وكان محتاج خياطة للجرح، وتوجهت مسرعا إلى مستشفى بنى عبيد التخصصي، حيث وتمت خياطة الجرح بالمستشفى، وكنت أتابع معهم يوما بعد يوم للغيار على الجرح، وبعد فك الرباط والغرز من يده فوجئت أن أصابع يده لا تتحرك واكتشفت أنه بسبب خطأ طبي أثناء الخياطة فقد ابنى حركة أصابعه».

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وتابع: «عندما أجريت رسم عصب في أصابع ابني، تبين أنها لا تعمل إلا بقدرة 20% فقط، وأصبحت يده معاقة، وأصبح لا يستطيع استخدام يده اليمنى ولا يأكل ولا يشرب بها ويأكل بيده الشمال بصعوبة بالغة»، مضيفا: «عندما ذهبنا إلى المستشفى لمقابلة الطبيب الذي أجرى الخياطة له، وهو تخصص عظام، تهرب مني، وعندما ذهبنا إلى مدير المستشفى للشكوى وعلاج ابنى طلب مني أن أتوجه به إلى مستشفى جامعة المنصورة للكشف عليه هناك، وبالفعل توجهت إلى مستشفى جامعة المنصورة للكشف على ابني إلا أنهم أعطوني موعد يوم 20 نوفمبر».

طفل أصيب بعاهة مستديمة بالدقهلية بسبب الأهمال الطبي

طفل أصيب بعاهة مستديمة بالدقهلية بسبب الأهمال الطبي

ومن جانبه، أشار الدكتور نعيم عسكر، مدير مستشفى بني عبيد التخصصي، إلى أن «الطفل أصيب بقطع جزئي في العصب وهذا لا يظهر وقتيا ومن خيط له الجرح طبيب مقيم عظام، والآن هو يحتاج إلى العلاج الطبيعي»، مضيفا: «نخيط يوميا بالمستشفى عشرات الجروح ولا يحدث خطأ».

وتابع المدير: «الطفل تم تحويله إلى مستشفى الجامعة وحصل على موعد الشهر القادم، وهناك سيتعاملون مع الحالة كما يجب».