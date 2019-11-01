شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: معهد دراسات الشرق الأوسط بواشنطن يشيد بقانون الجمعيات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم معهد دراسات الشرق الأوسط بواشنطن، بالتعاون مع السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، ندوة لوزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، ضمن أنشطة زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدثت غادة والي أمام مجموعة من العاملين في عدد المؤسسات الأمريكية وعدد من مسؤولي هيئة المعونة الأمريكية، واستمرت الندوة لمدة ساعة مستعرضة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مصر، خلال السنوات الخمس الأخيرة وأهم الإنجازات في مجال الحماية الاجتماعية وإصلاح نظم التأمينات وتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني.

Advertisements

كما تحدثت عن المجتمع المدني المصري وعمل الجمعيات الأهلية في مصر وقانون الجمعيات الأهلية، الذي تم إصداره هذا العام، ولاقى عرضها إشادة وتقدير من الحاضرين، خصوصًا فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية الجديد.

واستعرضت مميزات القانون وما يتضمنه من امتيازات للمجتمع المدني ويضمن حماية المتطوعين ويقدم تسهيلات لممارسة العمل الأهلي على كافة المستويات، وهو ما كان مسار إشادة في عدة مداخلات من الحضور.

كما أشاد الحاضرون بجرأة الإجراءات الاقتصادية وما واكبها من إجراءات اجتماعية أثناء حديث وزيرة التضامن الاجتماعي عن برامج الحماية الاجتماعية وتحليلها لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن وزارة التخطيط عام ٢٠١٩، فيما استعرضت تجربة مصر في الحد من الزيادة السكانية والتوعية بتنظيم الأسرة، وخصوصًا مشروع ٢كفاية.

أدار الندوة مدير مركز الشرق الأوسط الخبير السياسي، بول سالم وهو أحد أشهر الخبراء في شؤون الدول العربية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية.