شكرا لقرائتكم خبر عن بدء رصف طريق «التتالية- منشأة خشبة» في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط، إنه تم البدء في رصف طريق التتالية/منشأة خشبة بمركز القوصية بطول 7 كم وذلك ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية 2019/2020 لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية التي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات.

وأكدت رئيس مركز ومدينة القوصية أنه تم وضع خطة متكاملة تستهدف رصف وتمهيد الطرق بالمركز والقري تتم بالتوازي في عدد من الأماكن لانهاء خطة الرصف للعام المالي الحالي وذلك في إطار النهوض بمشروعات الرصف وانشاء شبكة طرق تربط قرى ومراكز المحافظة لتحسين الحركة المرورية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أنه جاري رصف طريق التتالية/منشأة خشبه بداية من كوبري أبوكليلة حتى الوحدة الصحية بعرب التتالية بطول 1. 7كم، لافتة إلى تسوية وتمهيد عدد من الطرق وإنارتها تيسيرًا على المواطنين في الانتقالات الداخلية وتقديم خدمات أفضل لهم.