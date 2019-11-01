شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت مالية مُجزية وإعفاء من المصروفات للطلاب الأوائل بجامعة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن في جلسته رقم (176) المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر الجاري على وضع آليات موحدة لتكريم أوائل الدفعات من الطلاب النظاميين وطلاب الشعب والبرامج الخاصة، وذلك بناء على المقترح المقدم من اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة .

وأوضح رئيس الجامعة أن المجلس وافق على منح مبالغ مالية للثلاثة الأوائل من كل فرقة بالشعب والبرامج الجديدة مطلقا بغض النظر عن تعدد الأقسام العلمية في بعض الكليات، حيث يمنح الأول 1500 جنيه والثاني 1000 جنيه والثالث 500 جنيه، كما يمنح الثلاثة الأوائل من الطلاب النظاميين من كل فرقة إعفاء من المصروفات الدراسية وذلك ابتداء من الفصل الدراسي الثاني .