محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، شن حملاتها الأمنية لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة.
وأسفرت الجهود خلال 48 ساعة عن ضبط 9 قضايا عبارة عن مصانع وشركات بإجمالي مضبوطات بلغت 823310 طن" أعلاف، وأسمدة ومبيدات زراعية، ومنظفات، منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر وغير مسجلة، بدون علامة تجارية، وغش تجارى، بدون ترخيص، وبدون بيانات، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.
كما أسفرت الحملة عن ضبط 97 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات "انبعاث أدخنة كثيفة" بالمخالفة لقانون البيئة، وضبط 17 قضية عبارة عن "كافيهات- مطاعم" بمخالفات مزاولة النشاط بدون ترخيص، وعدم الحصول على الموافقة البيئية، وعدم وجود سجل حالة بيئية، وعدم تخصيص حيز للمدخنين، وعدم التخلص الآمن من المخلفات الخطرة.
كما تم ضبط قضيتين تلوث سمعي "مكبرات صوت"، و12 قضية في مجال الملاحة الداخلية بمخالفات شروط الترخيص أو القيادة بدون ترخيص، وضبط 282 قضية في مجال حماية الثروة السمكية.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 48 ساعة.. ضبط 82 طن أعلاف وأسمدة زراعية فاسدة بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.