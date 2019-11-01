استغاثة تنقذ عامل "ديليفري" من عصابة تتزعمها فتاة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على تشكيل عصابي تقوده فتاة أثناء محاولة سرقة دراجة نارية من عامل بمدينة نصر.

تفاصيل الواقعة بدأت حال قيام قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بالمرور لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنوا من ضبط فتاة وعاطلين بحوزة أحدهما سلاح أبيض "سكين" ومطلوب التنفيذ عليه في قضية سرقة، أثناء استقلالهم دراجة نارية، وذلك عقب استغاثة أحد الأشخاص "عامل توصيل طلبات" أثناء قيامه بالعدو خلف الدراجة النارية، وباستبيان الأمر تبين أن تلك الدراجة ملك (عامل توصيل الطلبات).

وأمام الرائد إسلام صبحي معاون المباحث، قرر بأنه حال قيامه بتوصيل طلبات لأحد الأشخاص، فوجئ بقيام المتهمين بسرقة دراجته النارية المضبوطة بحوزتهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.