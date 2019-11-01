ضبط 226 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 80 ألف حكما قضائيا بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملات أمنية لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجة عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

وشملت الأسلحة النارية ضبط 226 قطعة سلاح ناري بحوزة 201 متهم، 1066 طلقة مختلفة الأعيرة، 30 خزينة متنوعة، 262 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 80095 حكم قضائي متنوع، كما تم ضبط 6 تشكيلات عصابية، ضمت 33 متهما ارتكبوا 32حادث متنوع، وضُبط في مجال قضايا المخدرات 265 قضية مخدرات بحوزة 284 متهم.

Advertisements

وأثمرت الجهود في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين 53 متهم، في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 24 متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة تم ضبط 30356 مخالفة مرورية، 37

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها والتي من بينها مكافحة جرائم (تهريب، تصنيع، اتجار، إحراز، حيازة) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.