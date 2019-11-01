بالأرقام.. جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال 10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة، لتفعيل الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" والقوات المسلحة، لمواجهة أي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار بتلك المنطقة، وضبط كل ما يخل بالأمن العام .

أسفرت جهود إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال 10 أيام، عن ضبط (1104) قضايا فحص حاوية، و(583) قضية تأمين بواخر، و( 58 ) قضية دخول دائرة بدون تصريح، و( 56 ) مخالفة إجراءات جمركية، و (28) قضية تهريب بضائع، و( 4 ) قضايا إحراز سلاح أبيض، و( 3 ) قضايا صعود باخرة بدون تصريح، و( 2 ) قضية مخدرات، و( 2 ) متهم هارب، و قضية تزوير، و(7) مخالفات مرورية، و (4) أحكام جنائية .

كما تم فحص (14882) سيارة، و(1325) عقارا متاخما للمجرى الملاحي، و(434) أرض زراعية ومزارع، و(35) محلا وكافتيريا، وتنفيذ (682) حكم حبس، و (28) حكم غرامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية للازمة، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.