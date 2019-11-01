ضبط شخصين من أطراف خصومة ثأرية بحوزتهما أسلحة آلية وذخيرة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بقنا حملة أمنية استهدفت أطراف الخصومات الثأرية وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر بقنا. وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين من أطراف خصومة ثأرية بقرية الحسينات بدائرة مركز شرطة أبوتشت محافظة قنا، وضُبط بحوزتهما بندقيتين آليتين، 8 طلقات نارية". جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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