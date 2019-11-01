وزير التضامن تستعرض الأوضاع الاجتماعية في ندوة بواشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

نظم معهد دراسات الشرق الأوسط بواشنطن، بالتعاون مع السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، ندوة لوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ضمن أنشطة زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الوزارة -في بيان لها اليوم الجمعة- إن غادة والي تحدثت أمام مجموعة من العاملين في عدد المؤسسات الأمريكية وعدد من مسئولي هيئة المعونة الأمريكية واستمرت الندوة لمدة ساعة مستعرضة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة وأهم الإنجازات في مجال الحماية الاجتماعية وإصلاح نظم التامينات وتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني.

وتحدثت الوزيرة ايضا خلال الندوة عن المجتمع المدني المصري وعمل الجمعيات الأهلية في مصر وقانون الجمعيات الأهلية الذي تم إصداره هذا العام وما يتضمنه من امتيازات للمجتمع المدني خاصو حماية المتطوعين وتسهيلات ممارسة العمل الأهلي على كافة المستويات ، ولاقى عرض والي إشادة وتقدير من الحاضرين خصوصا فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية الجديد ، كما استعرضت وهو ما كان مسار إشادة في عدة مداخلات من الحضور.

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كما أشاد الحاضرون بجرأة الإجراءات الاقتصادية وما واكبها من إجراءات اجتماعية أثناء حديث وزيرة التضامن الاجتماعي عن برامج الحماية الاجتماعية وتحليلها لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن وزارة التخطيط عام ٢٠١٩، فيما استعرضت والي تجربة مصر في الحد من الزيادة السكانية والتوعية بتنظيم الأسرة وخصوصا مشروع 2 كفاية.

أدار الندوة مدير مركز الشرق الأوسط الخبير السياسي بول سالم، وهو أحد أشهر الخبراء في شئون الدول العربية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية.

جدير بالذكر أن معهد دراسات الشرق الأوسط أُنشئ عام ١٩٤٦ وهو أقدم معهد معنِي بالشرق الأوسط في مدينة واشنطن وهو عبارة عن مركز للفكر والأبحاث ومهتم بتحليل السياسات.