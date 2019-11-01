"أدوات الصحافة الاستقصائية وزوايا القصص".. أبرز ورش منتدى إعلام مصر 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبدالله عويس:

ينظم النادي الإعلامي، التابع للمعهد الدنماركي المصري للحوار، النسخة الثانية من منتدى إعلام مصر، خلال يومي 3و4 نوفمبر المقبل، تحت عنوان "الصحافة الجيدة: المجتوى، الممارسات ونماذج الأعمال".

وكشف النادي عن عدد من ورش العمل المقرر إقامتها خلال يومي المنتدى، يقدمها متخصصون تحت عناوين عدة، كإنتاج القصص الصحفية باستخدام الموبايل، وطرق تبسيط المحتوى الاقتصادي للجمهور، وتحديث وحلول السرد القصصي البصري، وكيفية صناعة الزاوية الخاصة في القصص الصحفية، ولا تزال هناك ورش أخرى سيتم إعلانها تباعا.

تحت عنوان "أخلاقيات استخدام الأدوات في الصحافة الاستقصائية" يتحدث الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة "أونا" للصحافة والإعلام، في ورشة ضمن فعاليات المنتدى.

وتحت عنوان "كيف تصنع زاويتك الخاصة في القصة الصحفية؟" يشرح الصحفي أحمد الليثي مدير تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، كتابة القصة الصحفية باحترافية.

كما يقدم الصحفي وخبير الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، ورشة عمل حول "خريطة طريق صحفي الجودة 2020" يتحدث فيها عن أهم معارف ومهارات وسلوك الصحفي.

وعن نماذج الأعمال في الصحافة يقدم إيهاب الزلاقي، رئيس التحرير التنفيذي للمصري اليوم ورشة عمل، يقدم فيها عددا من النماذج، خلال فعاليات منتدى إعلام مصر.

ويقدم أسامة الديب، مدير تحرير الوسائط المتعددة بمؤسسة أونا، ورشة عمل "تقنيات إنتاج قصص صحفية باستخدام الموبايل" ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى.

وتحت عنوان "طرق تبسيط المحتوى الاقتصادي وآليات وصوله للجمهور" تقدم سلمى حسين، الصحفية المتخصصة في الاقتصاد ورشة عمل بالمنتدى.

وفي التصوير الصحفي، يقدم المصور روجيه أنيس، ورشة عن إعداد المواد البصرية الجذابة، للمنصات المختلفة وتفاعل الجمهور معها، بالإضافة إلى التحديات المهنية المرتبطة بالتحول الرقمي في ورشة بعنوان "تحديت وحلول السرد القصصي البصري".

Advertisements

أما عن أبرز الأخطاء القانونية الشائعة في العمل الصحفي، وكيفية تجنبها، يتحدث خبير التشريعات الإعلامية إيهاب سلام في ورشة عمل بعنوان "الضوابط القانونية لممارسة صحافة آمنة".

وعن "المراجعة وصحافة الجودة في عصر الإعلام الرقمي: كيف تتحسن الأعمال الصحفية بفضل الاستمتاع للجمهور والزملاء" تقدم دينا الدمرداش، كبير المنتجين في "بي بي سي" ورشة عمل خلال فعاليات المنتدى.

ومن ليبيا إلى العراق مرورا بسوريا، تحكي الصحفية الاستقصائية صفاء صالح تجربتها في تغطية الصراعات المسلحة في ورشة بعنوان "المعايير المهنية لتغطية الصراعات المسلحة".

وفي ورشة "الصحافة الجيدة في العصر الرقمي ومحركات البحث" يتحدث محمد حسام، خبير التسويق الرقمي وتهيئة المواقع لمحركات البحث عن كيفية تحسين المحتوى وآليات عمل محركات البحث والاستفاده منها.

ومنتدى إعلام مصر، فعالية مهنية سنوية للصحفيين المصريين، تتيح لهم الاطلاع على تطورات صناعة الإعلام في العالم، والتعرف على أحدث طرق إنتاج المحتوى وعرضه في وسائل الإعلام، ويعمل المنتدى كنقطة التقاء بين الصحافة والإعلام في عالمنا مع نظرائها في الغرب.

ويتيح المنتدى عرض تجارب ناجحة لمؤسسات إنتاج المحتوى المصرية والعربية والدولية التي تعاملت مع التطورات الرقمية. وارتكزت استراتيجية المنتدى على الشراكة مع مؤسسات الإعلام العربية والمصرية بجانب مؤسسات الإعلام الغربية والدولية لتحقيق التنمية الإعلامية عبر تبادل الخبرات والتشارك من خلال خلق هذه المساحة التي تفسح المجال للتلاقي وعرض التجارب والاحتفاء بالنماذج الناجحة.

تدور نسخة هذا العام، حول كيفية خلق المناخ المناسب للوصول للصحافة الجيدة، من خلال مناقشة عدد من الموضوعات كالمهارات الصحفية، والممارسات الآمنة والأخلاقيات المهنية، وأخلاقيات الصحافة الاستقصائية، وتغطية قضايا الصراعات والأحداث العاجلة، والابتكار في المحتوى وكيفية التعامل مع المحتوى المقدم من شبكات التواصل الاجتماعي، والمحتوى المدفوع بالإضافة إلى إعلام الخدمة العامة، والكيانات الناشئة.

كما يناقش المنتدى الصحافة الجيدة التي تلتزم بالمعلومات وبالوقائع المجردة، وتتحرى الدقة وصولا للحقيقة. وتنطلق الفعاليات من جلسات وورش عمل وعروض بصيغ مهنية محترفة استفادت من التكنولوجيا وطوعتها لصالحها وحققت معادلة الحفاظ على المهنية وكسب الجمهور.

كان النادي الإعلامي أطلق النسخة الأولى أكتوبر ٢٠١٨ تحت عنوان "عصر ما بعد المعلومات"، بحضور أكثر من ٦٠٠ صحفي وإعلامي، وجاءت بالشراكة مع عدد من وسائل الإعلام المصرية والدولية الكبرى، منها موقع الخليج 365 الإخباري الإلكتروني، وعدد من القنوات التليفزيونية.