"مناخ الصحافة الجيدة وإعلام الخدمة العامة".. جلسات منتدى إعلام مصر 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبدالله عويس:

كشف النادي الإعلامي التابع للمعهد الدنماركي المصري للحوار، عن بعض المتحدثين في جلسات النسخة الثانية، من منتدى إعلام مصر، تحت عنوان "الصحافة الجيدة.. المحتوى، الممارسات، نماذج الأعمال" يومي 3 و4 نوفمبر المقبل.

تأتي الجلسة الأولى بعنوان "مناخ الصحافة الجيدة: الشروط والتحديات القائمة"، ويتحدث فيها الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، كما يتحدث الصحفي والخبير الإعلامي، د. ياسر عبدالعزيز، في ذات الجلسة، حول تقديم صحافة تحترم الجمهور وتساهم في إدراكه لقضاياه. كما يتحدث عزت إبراهيم رئيس تحرير جريدة "الأهرام ويكلي" في نفس الجلسة التي يديرها تامر عز الدين مراسل فرانس 24 بالقاهرة.

وتتحدث صفاء فيصل، مديرة مكتب بي بي سي بالقاهرة، عن "إعلام الخدمة العامة"، ضمن متحدثين آخرين سيتم الإعلان عنهم تباعا، في جلسة عن الفرق بين التجارب الغربية والتجربة المصرية، بعنوان "إعلام الخدمة العامة، الملكية والقرار التحريري". ويتحدث الاعلامي ووكيل الهيئة الوطنية للإعلام، جمال الشاعر، بمنتدى إعلام مصر في ذات الجلسة.

ويتحدث ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في الجلسة الختامية بالمنتدى، عن "علاقة وسائل الإعلام بالسلطة: الحد الفاصل بين الصحافة والبروباجندا السياسية". وفي نفس الجلسة، يتحدث الكاتب الصحفي جمال فهمي، في تلك العلاقة بين الإعلام والسلطة.

ومن المقرر أن يعلن منتدى إعلام مصر تباعًا عن بقية المتحدثين، في الجلسات التي يشهدها المنتدى على مدار يومين.

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ومنتدى إعلام مصر، فعالية مهنية سنوية للصحفيين المصريين، تتيح لهم الاطلاع على تطورات صناعة الإعلام في العالم، والتعرف على أحدث طرق إنتاج المحتوى وعرضه في وسائل الإعلام، ويعمل المنتدى كنقطة التقاء بين الصحافة والإعلام في عالمنا مع نظرائها في الغرب.

ويتيح المنتدى عرض تجارب ناجحة لمؤسسات إنتاج المحتوى المصرية والعربية والدولية التي تعاملت مع التطورات الرقمية. وارتكزت استراتيجية المنتدى على الشراكة مع مؤسسات الإعلام العربية والمصرية بجانب مؤسسات الإعلام الغربية والدولية لتحقيق التنمية الإعلامية عبر تبادل الخبرات والتشارك من خلال خلق هذه المساحة التي تفسح المجال للتلاقي وعرض التجارب والاحتفاء بالنماذج الناجحة.

تدور نسخة هذا العام، حول كيفية خلق المناخ المناسب للوصول للصحافة الجيدة، من خلال مناقشة عدد من الموضوعات كالمهارات الصحفية، والممارسات الآمنة والأخلاقيات المهنية، وأخلاقيات الصحافة الاستقصائية، وتغطية قضايا الصراعات والأحداث العاجلة، والابتكار في المحتوى وكيفية التعامل مع المحتوى المقدم من شبكات التواصل الاجتماعي، والمحتوى المدفوع بالإضافة إلى إعلام الخدمة العامة، والكيانات الناشئة.

كما يناقش المنتدى الصحافة الجيدة التي تلتزم بالمعلومات وبالوقائع المجردة، وتتحرى الدقة وصولا للحقيقة. وتنطلق الفعاليات من جلسات وورش عمل وعروض بصيغ مهنية محترفة استفادت من التكنولوجيا وطوعتها لصالحها وحققت معادلة الحفاظ على المهنية وكسب الجمهور.

كان النادي الإعلامي أطلق النسخة الأولى أكتوبر ٢٠١٨ تحت عنوان "عصر ما بعد المعلومات"، بحضور أكثر من ٦٠٠ صحفي وإعلامي، وجاءت بالشراكة مع عدد من وسائل الإعلام المصرية والدولية الكبرى، منها موقع الخليج 365 الإخباري الإلكتروني، وعدد من القنوات التليفزيونية.

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