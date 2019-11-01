بينها شارع الهرم.. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة مساء اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة الجيزة، منذ الساعة 11 مساء اليوم الجمعة، وحتى السابعة صباح غد السبت.
وأرجعت الشركة -في بيان اليوم- قطع المياه إلى إيقاف محطة صرف صحي أرض اللواء بحي بولاق الدكرور؛ وذلك لأعمال إحلال وتجديد الطلمبات ولوحات التشغيل داخل المحطة.
ومن المقرر أن يتم قطع المياه عن شارع الهرم بدءا من نصر الدين وحتى المساحة، وتقسيم عمرو بن العاص الأول والثاني والثالث، وترعة عبدالعال (1 .2)، وكفر طهرمس، لمدة 8 ساعات من الساعة الـ 11 مساء اليوم، وحتى السابعة صباح السبت.
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