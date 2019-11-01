وزير الآثار يلقي محاضرة عن الاكتشافات الجديدة في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

ألقى الدكتور خالد العناني وزير الآثار، محاضرة بالمركز الثقافي المصري بلندن، عن الاكتشافات والمشروعات الأثرية الجديدة والمتاحف في مصر.

وأشارت وزارة الآثار- في بيان اليوم الجمعة- إلى أن المحاضرة جاءت على هامش زيارته للعاصمة البريطانية لندن؛ لافتتاح معرض (توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبي) مساء اليوم، في محطته الثالثة بعد لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

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واستعرض وزير الآثار، خلال المحاضرة، الاكتشافات الأثرية المتعددة التي تمت خلال الفترة القصيرة الماضية، والتي لاقت تغطية إعلامية واسعة النطاق على المستوى الدولي بشكل عام والإعلام الإنجليزي بوجه خاص، فضلا عن المقابر والمتاحف والمشروعات الأثرية العديدة التي تم افتتاحها للجمهور، بما يسهم في مزيد من الرواج السياحي في مصر.

وأشار إلى عدد من المشروعات القومية الجارية مثل مشروع ترميم قصر البارون إمبان، والذي من المقرر افتتاحه في شهر نوفمبر الحالي، وتحويله إلى معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس، بالاضافة إلى افتتاح العديد من المتاحف الوطنية مثل متحف سوهاج القومي، لافتا إلى الأعمال الجارية لتطوير المتحف القومي للحضارة المصرية والمضي قدما في إنشاء المتحف المصري الكبير.

شهد المحاضرة السفير المصري في لندن طارق عادل، و160 من السفراء المعتمدين وعلماء المصريات وممثلي العديد من شركات السياحة والسفر والأكاديميين والطلبة، من بينهم سفير الجامعة العربية إبراهيم محي الدين، وياسر حسن المدير التنفيذي للبنك الأهلي في لندن، والمدير الإقليمي لشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى العديد من البريطانيين المهتمين بالتاريخ والآثار المصرية.