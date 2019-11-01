مصر | ننشر نتائج جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 48 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نتائج جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 48 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة، فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة.. أسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها على النحو التالى:

فى مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعى



ضبط (9) قضايا عبارة عن (مصانع- شركات) بإجمالى مضبوطات بلغت، 823،310 طن "أعلاف، أسمدة ومبيدات زراعية، منظفات" منتهية الصلاحية، مجهولة المصدر، غير مسجلة، بدون علامة تجارية، غش تجارى، بدون ترخيص، بدون بيانات" وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية. ضبط (9) قضايا عبارة عن (مصانع- شركات) بإجمالى مضبوطات بلغت، 823،310 طن "أعلاف، أسمدة ومبيدات زراعية، منظفات" منتهية الصلاحية، مجهولة المصدر، غير مسجلة، بدون علامة تجارية، غش تجارى، بدون ترخيص، بدون بيانات" وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية. فى مجال حماية البيئة والصحة العامة



ضبط (97) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة. ضبط (97) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة. ضبط (17) قضية عبارة عن (كافيهات- مطاعم) بمخالفات (مزاولة النشاط بدون ترخيص- عدم الحصول على الموافقة البيئية- عدم وجود سجل حالة بيئية- عدم تخصيص حيز للمدخنين- عدم التخلص الآمن من المخلفات الخطرة). Advertisements



ضبط (2) قضية (تلوث سمعى "مكبرات صوت").



ضبط (12) قضية فى مجال الملاحة الداخلية بمخالفات (مخالفة شروط التراخيص–القيادة بدون ترخيص).



ضبط (282) قضية (فى مجال حماية الثروة السمكية).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

