أخبار مصر | الجيزة تحظر إقامة الشوادر والفروشات بالشوارع والميادين في المولد النبوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة تحظر إقامة الشوادر والفروشات بالشوارع والميادين في المولد النبوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حظر إقامة أي شوادر او فروشات بالشوارع والميادين والحدائق، من شأنها إشغال الأرصفة أمام المحال العامة واشغال الطريق العام، وذلك لاستغلالها في عرض منتجات الحلوي احتفالا بالمولد النبوي الشريف‪.‬

حيث وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالسيطرة الحازمة علي كافة المحال وعدم السماح لهم بأشغال الأرصفة بأي شكل من الاشكال وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.

كما قرر المحافظ حظر إقامة أي شوادر او فروشات على الأراضي الفضاء وتركيب الزينات الكهربائية دون الحصول علي التراخيص اللازمة تجنبآ لاشغال الطريق العام وللتأكد من اشتراطات الامن والسلامة بتلك الشوادر حفاظآ علي ارواح العاملين بها والمترددين عليها‪ .‬

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وأكد إزالة كافة الشوادر والفروشات المقامة بدون ترخيص وتحصيل مستحقات الدولة جراء اتلاف الرصيف لإقامة تلك الشوادر مع تشكيل لجان من الإدارات الهندسية ومديريات الصحة والتموين وشرطة المرافق ومباحث التموين والطب البيطرى والحماية المدنية للمرور على كافة الإشغالات والتأكد من قانونية الإشغال وسلامة المعروضات‪.‬

كما طالب راشد مدير مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة لتكثيف الحملات علي مصانع ومخازن الحلوي لفحصها والتأكد من صلاحيتها للأستهلاك الادمي قبل طرحها في الاسواق وذلك حفاظآ علي صحة المواطنين.

ووجه المحافظ بمراجعة دور العبادة من حيث رفع كفاءة النظافة والانارة وعدم السماح بوجود اشغالات حولها حتي تظهر المحافظة بصورة مشرفة احتفالآ بالمولد النبوي الشريف.

وأشار محافظ الجيزة فى تصريحات له إلى أن القرارت تأتى فى إطار تطبيق أقصى درجات الانضباط بشوارع المحافظة وعدم السماح بإشغال الطريق خاصه مع قرب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أى مخالفة يتم ضبطها‪.‬