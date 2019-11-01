أخبار مصر | "التضامن" تعقد ندوة عن "تفعيل تنفيذ الأنشطة الخاصة بإدراة الحالة خلال عامي 2019-2020" بالإسكندرية

وافتتحت أعمال الورشة، سمية الألفي، رئيسة الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي، وأمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالاسكندرية، وأحمد حسين مسؤول ملف الحماية باليونيسيف، وذلك فى حضور مديرى مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات المستهدفة، وممثل عن المركز القومى للطفولة والأمومة، وعن اللجنة العليا للأسر البديلة ومسئولى برنامج ادارة الحالة أحمد حنفى منسق برنامج إدارة الحالة.

وفى كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية أكدت الالفى أن إدارة الحالة هى أسلوب عمل منهجية منظمة لتلبية احتياجات الطفل وبخاصة الاطفال المعرضين للخطر ومتابعة حالة الطفل من خلال الأخصائي الإجتماعى وربط الخدمات المقدمة للطفل وأسرته ببعضها من خلال سياسة الشباك الواحد وتقديم كافة أوجه الدعم تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.

وأضافت أن الهدف من الورشة هو تطوير منظومة إدارة الحالة وتجميع الجهود المشتركة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرة إلى نجاح البرنامج فى تحقيق العديد من النجاحات رغم صغر عمره معلنة عن بدء تطبيقه بمحافظة جنوب سيناء قريبا ومحافظة الشرقية التى ستبدأ التطبيق الاسبوع القادم بتفعيل 13 إدارة إجتماعية.

وأشارت الألفي إلي أن هذا المشروع ليس بديلا عن لجان الحماية ولكنه مكملا لعملها ويكمن الفرق فى كون لجان الحمايه مكونة من عدة جهات ووزارات أما إدارة الحالة معنية بالجهود داخل وزارة التضامن الاجتماعى وخلق منظومة لمستقبل الاطفال التى ترعاها الوزارة رعاية مباشرة، حيث أن الوزارة تهدف مستقبلا التركيز على تقليص عدد دور الأيتام والتوسع فى نظام الأسر البديلة.

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ومن جانبه أوضح إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية انه تم تطبيق برنامج ادارة الحالة بالاسكندرية مع 460 حالة بالفعل منها 205 إناث و255 ذكور وتوجت بالنجاح خلال أشهر قليلة مشيرا إلى الوقوف على بعض الفجوات التى تم التركيز عليها بتوفير الدعم النفسى والاجتماعي والصحى والتنسيق بين تلك الخدمات من خلال الشباك الواحد او إدارة الحالة وكان للوزارة دورا ناجحا فى تنظيم تلك الخدمات ليحصل الطفل عليها بفاعلية أكبر.

هذا وياتى برنامج إدارة الحالة تفعيلا لخطة العمل الموقعة بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف مصر، حيث تعاون الجانبين لتأسيس نظام إدارة الحالة بديوان عام الوزارة وبعض المحافظات المستهدفة وهى الإسكندرية والشرقية واسيوط والإسماعيلية وشمال سيناء ومن خلال الورشة تم استعراض نتائج التطبيق عن عامى 2018 و2019م وقد تم عرض تجربة محافظة الإسكندرية فى تفعيل منظومة إدارة الحالة، فى إطار تبادل الخبرات مع باقى المحافظات المستهدفة تمهيدا للتعميم والتشبيك بين الإدارات المعنية بديوان عام الوزارة والمحافظات المستهدفة وبين نظام إدارة الحالة والتوصل إلى آلية لتنفيذ خطط التدخل بالتعاون مع الإدارات المختلفة.

كما شهدت جلسات عمل الورشة عدد من المناقشات والجلسات بشان تطبيق البرنامج والنتائج كما تم عرض تجارب لحالات تم التعامل معها بالفعل للاستفادة من التجارب المختلفة على أرض الواقع.

هذا وتقدم وحدة إدارة الحالة وفروعها التابعة بالمحافظات المستهدفة خدمات اجتماعية ونفسية وصحية وقانونية للأطفال المعرضين للعنف سواء من المدرسة أو الأسرة أو الاستغلال المادى او الجسدي او التحرش والاستغلال الجنسي او الاطفال ذوى الإعاقة المعرضين للخطر او فى حالات النزاع مع القانون او التسول والتشرد او عدم وجود مكان للاقامة او الماوى او اطفال فى ظروف الشارع.