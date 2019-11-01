أخبار مصر | وزيرة التضامن: تستعرض مميزات قانون الجمعيات الأهلية وما يتضمنه من امتيازات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: تستعرض مميزات قانون الجمعيات الأهلية وما يتضمنه من امتيازات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم معهد دراسات الشرق الأوسط بواشنطن، بالتعاون مع السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، ندوة لوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ضمن أنشطة زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية.

وقامت غادة والي بالحديث أمام مجموعة من العاملين في عدد المؤسسات الأمريكية وعدد من مسئولي هيئة المعونة الأمريكية.

واستمرت الندوة لمدة ساعة مستعرضة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة وأهم الإنجازات في مجال الحماية الاجتماعية وإصلاح نظم التأمينات وتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني.

وأكدت "والي" خلال الندوة عن أهمية المجتمع المدني المصري وعمل الجمعيات الأهلية في مصر وقانون الجمعيات الأهلية الذي تم إصداره هذا العام، ولاقى عرض والي إشادة وتقدير من الحاضرين خصوصا فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية الجديد.

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واستعرضت "والي" مميزات القانون وما يتضمنه من امتيازات للمجتمع المدني ويضمن حماية المتطوعين ويقدم تسهيلات لممارسة العمل الأهلي على كافة المستويات وهو ما كان مسار إشادة في عدة مداخلات من الحضور.

كما أشاد الحاضرون بجرأة الإجراءات الاقتصادية وما واكبها من إجراءات اجتماعية أثناء حديث وزيرة التضامن الاجتماعي عن برامج الحماية الاجتماعية وتحليلها لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن وزارة التخطيط عام ٢٠١٩، فيما استعرضت والي تجربة مصر في الحد من الزيادة السكانيه والتوعية بتنظيم الأسرةوخصوصا مشروع ٢كفاية.

أدار الندوة مدير مركز الشرق الاوسط الخبير السياسي بول سالم وهو أحد أشهر الخبراء في شئون الدول العربية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية.

وجدير بالذكر أن معهد دراسات الشرق الأوسط أُنشئ عام ١٩٤٦ وهو أقدم معهد معنِي بالشرق الأوسط في مدينة واشنطن وهو عبارة عن مركز للفكر والأبحاث ومهتم بتحليل السياسات.