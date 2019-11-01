أخبار مصر | كتاب إرشادي للإخوان لإشعال الثورات والاحتجاجات في مصر دون تصدر المشهد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كتاب إرشادي للإخوان لإشعال الثورات والاحتجاجات في مصر دون تصدر المشهد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عناصر إخوانية ضبطت بالكتاب بنسخته المطبوعة والإلكترونية خلال حملات أمنية



بعد أن فشلت جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" في استخدام أساليبها العنيفة والمسلحة إلى حد ما تجاه الدولة والقوات الأمنية سواء القوات المسلحة أو الشرطة المدنية، بدأت في اتباع استراتيجية جديدة خلال تعاملها مع المجتمع المصري وهي "حروب اللاعنف" لهدم الدولة والقوات النظامية بها، وهو عبارة عن كتاب ألفه أحمد عادل عبد الحكيم، وهشام مرسي، ووائل عادل وهم عناصر إخوانية هاربة في المملكة المتحدة وقيادات بارزة في جماعة المحظورة وكان لهم دور كبير في إشعال الأحداق فيما بعد ثورة 25 يناير.

وضبت الكتاب سواء بنسخته المطبوعة أو الإلكترونية مع عدد من العناصر الاخوانية المضبوطة من قطاع الأمن الوطني خلال حملات المداهمات والضربات الأمنية، ليكشف خطة جماعة الأخوان المسلمين الجديدة في دس السم في العسل في المجتمع المصري وكيفيه تأهيل العنصر الإخواني لقيادة واستغلال المظاهرات والاحتجاجات وإشعال الأحداث وإدارتها في الشارع المصري، حتي يخرج الوضع عن السيطرة، وهي طريقة جديدة اقرتها قيادات جماعة الإخوان المسلمين بعدما لفظها المجتمع المصري، واستغلال الأحداث الداخلية وحوداث الرأي العام في إثارة المشهد وتأجيج الشارع المصري دون تصدر المشهد واللعب من وراء الستار.

ويضم الكتاب فصولًا عن كيفية إشعال ثورة واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإعلام من صحف وتليفزيون ومواقع إلكترونية في تأجيج الشارع وضم المزيد من العناصر للتظاهر تحت شعارات اللاعنف في البداية إلى أن يتفاقم الوضع ويخرج عن السيطرة وتصبح الأمور مظلمة والمواجهات المسلحة تبدء بين الجانبين الأمني والمتظاهرين.

ويتناول الكتيب الإرشادي لعناصر جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" في الفصل الثاني كيفية تعامل العنصر مع الشرطة خلال المواجهات المسلحة وحروب الشوارع كما يسمونها، لتأجيج الوضع وإشعال الأحداث تمهيدًا لخلق حالة من الفوضي وعدم الاستقرار الأمني لفترة زمنية طويلة بما يؤثر علي أداء القوات النظامية من العناصر الأمنية والتي تتواجد في الشارع لفترات طويلة خلال الاحتجاجات والمظاهرات التي تدعو لها جماعة الأخوان المسلمين خلال فترات متقطعة في أماكن محددة تكون قد درستها سابقًا.

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ويشرح مؤلفو الكتاب كيفيه تعامل المتظاهر مع أدوات الشرطة المدنية في الشارع بداية من الزي الذي يجب علي المتظاهر ارتداءه أثناء الاحتجاج أو التظاهر بما لا يظهر ملامح وجه وأن يكون طيله الوقت ملثم حتي لا تتعرف عليه الجهات الأمنية فيما بعد ولا تكتشفه كاميرات المراقبة الأمنية المنتشرة في الشوارع، إضافة إلى كيفية تعامل العنصر الأخواني مع عناصر الشرطة التي تستخدم العصي في فض التظاهرات ومضخات المياه وقنابل الغاز والرصاص غير القاتل "البلي" والرصاص الحي، وإرشادات عامة للمتظاهر لما يجب أن يحمله في حقيبته من وسائل حماية للنفس وحتي الأشتباك مع عنصر أمني إذا ما تطلب الأمر كما يوجد بالكتاب الإرشادي للعناصر المتظاهرة كيفيه تأمين هاتفه المحمول ووسائل اتصاله وصفحاته علي مواقع التواصل الاجتماعي وأنسبها للتواصل مع القيادات أو العناصر الأخري لنقل واستقبال التعليمات.

ويضم الكتيب توجيهات لعناصره بأن المبالغة في إظهار السلمية عبر وسائل متنوعة تكسب التعاطف الشعبي والتقدير من المخالفين في الرأي والانتباه إلي أي شئ قد يشكل ذريعة لاستخدام العنف وإجراءات الحفاظ علي السلمية وتأكيدها قد لا تمنع القمع ولكنها ترفع تكلفته وتحول أثر إيجابي في صالح المقاومة.

ويفند الكتيب للعنصر الإخواني عددًا من القواعد العامة منها دراسة الأرض والتركيبة السكانية والتضاريس وكيفية التفكير في التعامل مع المنشآت سواء العامة أو الخاصة واستغلالها فيما يفيد المتظاهرين في الشارع دون اعتبار لملكية تلك المنشآت فالهدف الأول من استغلال تلك المباني والهيئات الخاصة والموجودة في أماكن التظاهر هو حماية نقاط الارتكاز والأنشطة التي يقوم بها المتظاهرون في مواقعهم من رفع للشعارات والأعلمة الخاصة بهم والأشتباك مع العناصر الأمنية وتأمين مداخل ومخارج منطقة التظاهر من العناصر الأمنية المتخفية، كما يشرح الكتاب كيفية الانسحاب في الوقت المناسب وأطلقوا عليه مسمى "الانسحاب المشرف".

كما يضم الدليل الإرشادي عددًا من القواعد العامة في التواصل مع الضباط المتواجدين في الشارع واختيار الضابط الأنسب وكيفيه التواصل معهم من خلال عدد من الأشخاص المكلفة بتلك المهمة، إلي جانب تشكيل ما يسمي بفرق جمع المعلومات واختبار القدرات الدفاعية للمتظاهرين في الشارع.

كما يضم الكتاب شرح واف عن الدعم الداخلي والدعم الخارجي وكيفة استخدام كل منهما علي الوجه الذي يفيد المتظاهرين في الشارع، وشرح للقوات النظامية من القوات الأمنية سواء كانت من القوات المسلحة أو الشرطة المدنية ودراسة نفسيه كل منهما وكيفيه التأثير فيه في الشارع وقت الاحتجاجات والتظاهرات وكيفية استخدام العنصر المتظاهر للأهالي والبلطجية والمسلحين لما يخدم أهداف التظاهر ضد القوات الأمنية.