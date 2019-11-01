أخبار مصر | مصر تستعد لإطلاق القمر الصناعي "طيبة -1"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تستعد لإطلاق القمر الصناعي "طيبة -1" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد مصر لإطلاق القمر الصناعي الأول لأغراض الاتصالات "طيبة -1" الذي سيساهم في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري.

وتم تصنيع القمر من خلال تحالف شركتي "تاليس إلينيا سبيس – إيرباص" الفرنسيتين والتي تعد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع الأقمار.

وجار الاستعداد للاطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" إحدى الشركات الرائدة في مجال إطلاق الأقمار الصناعية، وسيوفر "طيبة-1" التغطية لجمهورية مصر العربية وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.

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ويساهم القمر الصناعي "طيبة -1" في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت عريض النطاق للمناطق النائية والمنعزلة، لدعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، كما يساهم فى النهوض بقطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة وكافة القطاعات الحكومية الأخرى، ويدعم كافة أجهزة الدولة فى مكافحة الجريمة والإرهاب الذى بات ظاهرة تهدد أمن واستقرار الشعوب، كما يساهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأغراض الحكومية والتجارية.

وانطلاقاً من جهود مصر للتعاون مع دول القارة الإفريقية خاصة فى ضوء رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى لعام 2019 واستضافة مصر لوكالة الفضاء الافريقية سيعمل القمر الجديد على توفير خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل.

وجدير بالذكر أن القمر الصناعي "طيبة -1" هو القمر الأول من سلسلة "طيبة سات" التي تعتزم مصر اطلاقها في الفترة القادمة والتي ستحدث نقلة نوعية في خدمات الاتصالات في مصر وإفريقيا ويأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر "2030" للنهوض بالوطن فى شتى المجالات.