أخبار مصر | برلماني يكشف حقيقة مناقشة مجلس النواب لقانون الذوق العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يكشف حقيقة مناقشة مجلس النواب لقانون الذوق العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب البرلماني محمد أبو حامد، عدم صحة مناقشة مجلس النواب لقانون الذوق العام.

وقال "أبو حامد"، في تغريدة عل حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصير "تويتر"، الجمعة: "صباح الخيرات حابب أوضح بس إن مفيش حاجه في البرلمان اسمها قانون الذوق العام أو قانون يسمح بتدخل الدولة في حرية الملبس ولو أي نائب قال أي أفكار غير دستورية أو غير عقلانية أو هزلية فهي لا تمثل إلا شخصه و لا يسمح بتداولها داخل البرلمان أو لجانه من الأساس".

وعلق النائب البرلمان على صورة منتشرة لصفحة من جريدة تقول أن فقهاء وبرلمانيين يؤيدون أخذ رأي الأزهر في قانون الأحوال الشخصية قائلاً: "مع الأسف كما افتعلوا أن هناك معركة على السنة النبوية على الدين عندما طالبهم المجتمع بتجديد الخطاب الديني، مراوغة سياسية لا تليق بمؤسسة دينية ، يا فضيلة الإمام مراجعة الأزهر للمواضع الدينية في القوانين حق دستوري لا جدال فيه ، لكن ليس من حق الأزهر وشيوخه صياغة القوانين".