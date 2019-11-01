شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ٦٨ كافيتريا ومقهي غير مرخصة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء محافظة الشرقية بالتنسيق مع قوات الشرطة والأمن الصناعى حملاتها المكبرة لتنفيذ قرارات الغلق الصادرة حيال أصحاب المقاهي والكافتيريات غير المرخصة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم والتى أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق ٦٨ كافتيريا ومقهى غير مرخصة بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار عمل اللجان الدورية للتفتيش على الكافتيريات والمقاهي للتأكد من تراخيصها القانونية وعدم السماح لأصحابها الافتراش والتعدي على الرصيف وإحداث ضوضاء للمواطنين لتواجدها داخل الكتلة السكنية مشدداً على سرعة تنفيذ القرارات الصادرة لغلق الكافتيريات والمقاهي غير المرخصة.

وأشار المحافظ أن هناك تعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تطبيق القانون على المخالفين وفرض هيبة الدولة دون محاباه لأحد من خلال شن حملات تفتيشية مفاجئة على المقاهى والكافتريات والمحال التجارية غير المرخصة بنطاق كل مركز ومدينة وحي وغلق غير المرخص منها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين.