شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام أولى دورات التدريب المهني في مبادرة «حياة كريمة» بقرى 4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت أولي دورات التدريب المهني على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية التي استمرت شهرًا بوحدات التدريب المتنقلة، التي أطلقها وزير القوى العاملة، محمد سعفان، في 21 سبتمبر الماضي بـ 4 وحدات لتجوب قري ونجوع العدوة، واللاهون، والحجر، وقصر الباس، بمحافظة الفيوم، وشها، مركز المنصورة بالدقهلية، وناصر الثورة، بالوادي الجديد، وبني جميل، مركز البلينا بسوهاج.

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وقال الوزير إن هذه الدورات يتم تنفيذها في القري الأكثر احتياجًا في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الأسر في هذه القري، وذلك من خلال مبادرة الوزارة «مهنتك مستقبلك» للتدريب المهنى على المهن المختلفة بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق 4 وحدات من التسعة الجاري تطويرها كمرحلة ثانية خلال شهر نوفمبر المقبل، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتدربين والمتدربات في جميع قرى مصر، والعمل على الانتهاء من باقي الوحدات المتنقلة بالوزارة تباعًا، التي يتم تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، وإطلاقهم جميعًا في قرى محافظات مصر.

وأشار إلى أنه يجري حاليا إجراء الاختبار العملي والنظري للمتدربين والمتدربات على المهن الثلاثة ومنحهم شهادات تدريب معتمدة من الوزارة وشهادة قياس مستوي مهارة ومزاولة حرفة، فضلا عن تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية، بإعطاء كل سيدة ماكينة خياطة وكل شاب «حقيبة معدات»، كي يستطيعوا فتح مشروع صغير يدر عليهم دخلًا يسهم في توفير «حياة كريمة» لهم ولأسرتهم، منوها إلى أن جريجي هذه الدورة يصل إلى وعددهم 180 متدربًا ومتدربة على المهن الثلاثة.