شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا «الإنتاج الحربي» و«التعليم العالي» يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع «هيونداي الأمريكية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراسم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة هيونداي تكنولوجي الأمريكية بالشرق الأوسط، بهدف التعاون في مجالات صناعة الحواسب ومتعلقاتها، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

يأتي توقيع هذه المذكرة تأكيداً على إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتهدف هذه المذكرة إلى التعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة هيونداى تكنولوجي في مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا لصناعات الحواسب ومشتملاتها من (أجهزة الكمبيوتر- التابلت- الطابعات- شاشات العرض الرقمية- اللوحة الرئيسية في الحاسب- كروت الفيديو -IOT- الخوادم- لوحات المفاتيح- الماوس- أجهزة الحواسب المكتبية- أجهزة الحواسب المحمولة- وحدات الذاكرة الوميضة- الأقراص الصلبة)، وغيرها من المنتجات الإلكترونية إلى شركات ووحدات الإنتاج الحربي، كما سوف يتم تدريب المهندسين والعمال التابعين للإنتاج الحربي بشركة «هيونداى تكنولوجي» لمساعدتهم في اكتساب خبرة تصنيع المنتجات محل العقد.

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من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي من منطلق إيمان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية دخول مصنّعين محليين في مجال تصنيع الحواسب ومشتملاتها من أجل زيادة نسبة التصنيع المحلي والقيمة المضافة للصناعات الإلكترونية.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الحكومة تعمل بشكل جاد على النهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لطلاب الجامعات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك ومتابعة خطط العمل التي تم وضعها لتذليل أي عقبات قد تعرقل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظومة التعليم .

من جانبه أوضح عماد البقاعي رئيس مجلس إدارة شركة «هيونداي تكنولوجى» الأمريكية بالشرق الأوسط أن شركته متخصصة في مجال تصنيع أجهزة الحواسب الألكترونية بمشتملاتها، وأن شركته تسعى للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما يتوفر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية، كما أبدى «البقاعى» إستعداد شركة «هيونداى تكنولوجى» بتوفير كافة أجهزة الحواسب الإلكترونية التي يطلبها «الإنتاج الحربي» وكذلك توفير الدعم الفنى والرسومات الهندسية والبرامج والتطبيقات لإتمام عملية الإنتاج والتصنيع المشترك لشركات ووحدات الإنتاج الحربي.