شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات توعوية صحية للعاملين بمديرية الزراعة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه في اطار تفعيل البروتوكول الموقع بين مديريتي الزراعة والصحة لتنفيذ عدد من الندوات والحملات لنشر الثقافة الصحية بين العاملين بمديرية الزراعة تم تنفيذ ندوة تثقيفية صحية عن منع إنتشار العدوى الفيروسية الكبدية وامتداد الحملة الرئاسية 100 مليون صحة للامراض الفيروسية وذلك بمبادرة منع انتشار العدوى الفيروسية والتى يسهل انتقالها باتباع بعض العادات الخاطئة، بالإضافة إلي التوعية وتدريب العاملين بهذا المجال لمكافحة انتشار العدوى، كما تناولت الندوة سبل الوقاية و العلاج من داء السعار.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تفعيلاً للبروتوكول الموقع سابقا بين المديرية وكلية الزراعة بجامعة الزقازيق حول تنفيذ ندوات ودورات وقوافل ارشادية للعاملين بالمديرية والادارات المختلفة وفى اطار خطة التدريب للعام الجامعى 2019-2020 تم تنفيذ دورة تدريبية عن التثقيف الغذائى والامراض التى تنتقل عن طريق الغذاء و الاغذية الصحية.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح، غراب محافظ الشرقية، علي ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتفيذ ندوات صحية توعوية للعاملين بالجهاز الاداري بنطاق المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالحد من إنتشار العدوي الفيروسية والأمراض المعدية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيداً بتفعيل البرتوكولات الموقعة بين مديرية الزراعة و كلا من كلية الزراعة بجامعة الزقازيق و مديرية الصحة لتنفيذ عدد من الحملات والندوات الصحية والتوعوية للعاملين بالادارات المختلفة بمديرية الزراعة بمشاركة وحضور أطباء و أساتذة جامعة متميزين ومهرة.